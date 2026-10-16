В 10 округах Подмосковья восстановили освещение на региональных дорогах

Сотрудники Мосавтодора устранили неисправности наружного освещения на региональных дорогах в городах и возле малых населенных пунктов в 10 округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора выявили неисправности линий наружного освещения при обследовании региональной дорожной сети. Освещение оперативно восстановили в 10 округах Подмосковья.

В Жуковском работы провели на улицах Горького, Чкалова и Дугина, во Фрязине — на улице Полевой и проспекте Мира, в Егорьевске — на улице Антипова и проспекте Ленина. В Домодедове освещение восстановили на улице Железнодорожной в микрорайоне Востряково, в Подольске — на улице Московской в микрорайоне Львовский.

В Наро-Фоминске отремонтировали освещение на улице Погодина, а в деревне Таширово Наро-Фоминского округа — на улице Полевой. В Раменском округе работы прошли на Жуковском шоссе в селе Быково, в Коломне — на улице Центральной в селе Мячково, в Воскресенске — в селе Невское, в Красногорске — на Путилковском шоссе в поселке городского типа Путилково.

Неисправное освещение снижает безопасность движения. Особенно важна его бесперебойная работа осенью и зимой, когда световой день становится короче.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.