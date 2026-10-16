В Рузском округе пресечена продажа алкоголя без лицензии

Арбитражный суд Московской области рассмотрел заявление Рузского городского прокурора о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя. Основанием для обращения в суд стала незаконная розничная продажа алкогольной продукции без лицензии в магазине, расположенном в деревне Сытьково Рузского городского округа, сообщает пресс-служба суда.

В ходе проведения контрольных мероприятий должностными лицамизафиксирована реализация алкоголя, право на продажу которого у предпринимателя отсутствовало. По результатам проверки были составлены протоколы осмотра и изъятия, а также вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.

Исследуя обстоятельства дела, суд указал, что индивидуальные предприниматели вправе осуществлять розничную продажу только пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Реализация иной алкогольной продукции относится к лицензируемой деятельности и допускается только для организаций, имеющих соответствующее разрешение. Следовательно, продажа крепкого алкоголя без лицензии свидетельствует о нарушении установленного порядка оборота алкогольной продукции.

Суд исследовал доказательства в совокупности: протоколы осмотра и изъятия, объяснения предпринимателя и иные материалы дела, чтоподтвердило событие правонарушения и наличие в действиях индивидуального предпринимателя полного состава административного правонарушения.

Отдельное внимание суд уделил соблюдению процессуальных гарантий. Были проверены полномочия органа, проводившего проверку и возбудившего производство, законность оформления материалов, порядок рассмотрения дела и соблюдение срока давности привлечения к административной ответственности. Нарушений, препятствующих рассмотрению дела или исключающих ответственность, суд не установил.

Определяя наказание, суд учел характер совершенного правонарушения, имущественное положение предпринимателя и отсутствие сведений о привлечении его ранее к административной ответственности за однородные нарушения. С учетом совокупности этих обстоятельств суд признал возможным применить предупреждение, не назначая штраф. Такой подход отражает индивидуализацию административной ответственности и позволяет соблюсти необходимый баланс между публичными интересами и конкретными обстоятельствами дела.

Одновременно суд разрешил вопрос о судьбе изъятой продукции. Алкоголь, реализовывавшийся без лицензии, признан находящимся в незаконном обороте и не подлежащим возврату предпринимателю. Продукция конфискована, а после вступления решения в законную силу направляется на уничтожение в установленном порядке. Тем самым товар, реализация которого нарушала требования лицензирования и создавала риски для потребителей, подлежит окончательному изъятию из оборота.

Это дело наглядно показывает роль суда как гаранта законности и защиты прав потребителей. Каждое судебное решение — это не формальная процедура, а конкретная мера защиты законности и здоровья граждан. Действуя строго в рамках закона, объективно и беспристрастно, суд обеспечивает баланс интересов государства, препринимателей и потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.