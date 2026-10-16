Семьи участников СВО и волонтеры Жуковского посетили музей-заповедник «Бородинское поле»

«Подобные мероприятия мы проводим регулярно, ведь поддержка семей — это не только материальная помощь, но и важная эмоциональная перезагрузка, возможность отвлечься от тревожных будней и почувствовать неразрывную связь с великой историей нашей страны», — сказал глава Жуковского Андроник Пак.

Бородино — это не просто музей. Это мемориал двух Отечественных войн, созданный прямо на поле сражения. Здесь сама земля дышит подвигом. На территории в 110 квадратных километров расположено более 200 памятников героям. В фондах музея хранятся богатейшие коллекции редкой книги, печатной графики XIX века и археологии. Неслучайно в 2007 году музей был удостоен премии ЮНЕСКО за сохранение культурного ландшафта, а в 2017 году признан лучшим музеем военной истории.

«Для наших бойцов, которые сегодня с честью выполняют боевые задачи, и для их семей, которые ждут их дома, такие поездки имеют особое значение. Ведь стоя на этой земле, понимаешь: мужество — это черта, которая передается в нашем народе из поколения в поколение. От героев 1812 года к защитникам 1941-го и до наших современников — защитников России», — уточнил Андроник Пак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.