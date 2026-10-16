Минэнерго Подмосковья заключило соглашение о развитии зарядной инфраструктуры

Министерство энергетики Московской области и Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций подписали соглашение о сотрудничестве на Российской энергетической неделе — 2026. Документ направлен на развитие зарядной инфраструктуры и электромобильности в регионе, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Соглашение предусматривает прямое взаимодействие с производителями оборудования, компаниями, которые устанавливают и эксплуатируют электрозарядные станции. Стороны планируют обсуждать размещение станций, подключение к электросетям, эксплуатацию инфраструктуры и совершенствование нормативного регулирования.

«Мы продолжаем выстраивать прямой диалог с компаниями, которые производят оборудование, устанавливают и эксплуатируют зарядные станции. Именно они на практике сталкиваются с вопросами размещения ЭЗС, подключения к электросетям и дальнейшего обслуживания», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Подмосковье занимает лидирующие позиции в развитии электротранспорта. В регионе работает более 1 350 публичных зарядных локаций, парк электромобилей и гибридов насчитывает около 6,3 тыс. автомобилей. Воропанов подчеркнул, что инфраструктура должна быть удобной и надежной как в городах, так и во время поездок по области.

Одним из механизмов сотрудничества станет совместная рабочая группа. Она займется актуальными вопросами развития электромобильности и подготовкой предложений, в том числе по совершенствованию нормативной базы.

Председатель ассоциации Армен Сафарян назвал Московскую область одним из наиболее динамично развивающихся регионов России в сфере электромобильности. Он отметил внимание руководства региона и министерства к зарядной инфраструктуре и подтвердил готовность ассоциации оказывать аналитическую и экспертную поддержку.

Соглашение позволит систематизировать накопленный в Подмосковье опыт развития зарядной сети и взаимодействия с рынком, учитывать практику операторов и производителей при выработке решений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.