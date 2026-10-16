Травматологи Солнечногорской больницы спасли мотоциклиста с переломом таза

Врачи Солнечногорской больницы провели сложную операцию 30-летнему мужчине, получившему тяжелую травму таза в аварии на мотоцикле. Пациент готовится к выписке и после реабилитации сможет самостоятельно ходить, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в отделение травматологии 7 октября с переломом лонного сочленения и ветви лонной кости. Врачи экстренно выполнили первичную стабилизацию таза с помощью наружной фиксации.

Через двое суток травматологи Андрей Блох и Бобирбек Бурхонов провели редкую и сложную операцию по стабилизации перелома. Вмешательство под спинальной анестезией длилось полтора часа: хирурги выполнили остеосинтез винтом и пластиной. В операции участвовала команда анестезиологов.

«Сразу после вмешательства пациент почувствовал облегчение: болевой синдром был купирован, исчезла патологическая подвижность таза, восстановилось мочеиспускание. Репозиция получилась идеальной, прогноз благоприятный — пациент будет ходить», — рассказал врач-травматолог-ортопед Солнечногорской больницы Андрей Блох.

Состояние мужчины стабильное, выписка домой запланирована в ближайшую неделю. Молодой возраст способствует быстрой регенерации костной ткани. После выписки и двух-трех недель постельного режима пациент пройдет восстановительное лечение в отделении медицинской реабилитации Солнечногорской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.