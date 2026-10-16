Врачи детской реанимации в Видном отмечают профессиональный праздник

Анестезиологи-реаниматологи Видновского перинатального центра отмечают профессиональный праздник. В двух корпусах детской реанимации работают 17 специалистов, которые круглосуточно помогают маленьким пациентам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В двух корпусах детской реанимации Видновского перинатального центра трудятся 17 специалистов. Врачи круглосуточно следят за состоянием детей и поддерживают их жизненно важные функции. Работа продолжается в выходные и праздники.

«Для кого-то 500 граммов просто цифра, а для врачей детской реанимации — вес маленького пациента, за которого боремся каждый день. Круглосуточно следим за состоянием детей, принимаем решения, поддерживаем жизненно важные функции и помогаем «торопыжкам» сделать первые шаги на пути к выздоровлению», — отметила заместитель главного врача Видновского перинатального центра по педиатрической помощи Елена Трифонова.

Работа в детской реанимации требует не только знаний и опыта, но и выдержки, терпения и внимания к каждому пациенту.

По словам врачей, оказывать помощь детям стало легче благодаря новому оборудованию, в том числе аппаратам искусственной вентиляции легких и инкубаторам с подогревом для новорожденных. Поддержку также оказывают коллеги из акушерства и перинатальной диагностики.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.