Реаниматолог Люберецкой больницы рассказал о сложностях своей работы

Вил Нуриев и его коллеги часто лечат пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Реаниматологу необходимо быстро выбрать стратегию лечения, препараты и подход к больному. Реанимационные манипуляции требуют твердой руки и уверенности в действиях.

Врач отметил, что родственники пациентов на аппаратном дыхании не всегда понимают причины тяжести их состояния. Иногда даже вся необходимая помощь не позволяет спасти человека. Особенно это касается пожилых людей: ресурсы организма исчерпаны, а накопленные хронические заболевания отягощают основную болезнь.

«Самое тяжелое в нашей работе — смерть пациента. И к этому нельзя привыкнуть», — поделился Вил Нуриев.

Самым сложным периодом врач назвал пандемию ковида, когда весь мир по-новому осознал тяжесть вирусной инфекции. Реаниматологов катастрофически не хватало, а работа с заболевшими была трудной и опасной из-за риска заразиться.

За последние годы медицина значительно продвинулась вперед. Люберецкая больница использует те же методики и оборудование, что и современные научно-диагностические центры. Это позволяет качественно проводить реанимационные мероприятия. Препараты для анестезии постоянно совершенствуют, снижая нагрузку на организм и нервную систему. Газовые анестетики обеспечивают глубокий сон и предотвращают незапланированное пробуждение.

Нуриев отметил, что в его профессии многое приходится делать своими руками. Он гордится тем, что коллеги зовут его как опытного специалиста на помощь в сложных случаях — например, при интубации трахеи у пациентов с анатомическими особенностями дыхательных путей. Когда удается помочь, врач чувствует себя на своем месте и понимает, что не променял бы специальность ни на какую другую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.