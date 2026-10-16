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Около 7 тыс человек эвакуировали из МГСУ после анонимного звонка с угрозой

Происшествия

Около 7 тыс. человек эвакуировали из Московского государственного строительного университета (МГСУ) после анонимного звонка с угрозой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Студенты рассказали, что эвакуация из здания учебного заведения на Ярославском шоссе началась примерно в 14:30 после анонимного звонка с угрозой. Занятия отменили.

Во время эвакуации началась суматоха: студенты спешили собрать вещи и забрать их из аудиторий. По словам свидетелей, один пожилой мужчина в первом холле уже принял происходящее и спокойно отошел в сторону.

На месте работают городские оперативные службы.

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