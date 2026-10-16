«О, Винни-Пух»: женщина избила обидчицу своего мужа в Подмосковье

Блогерша Анна Фокс отдыхала в ресторане в Подмосковье. Она сидела в сигарной комнате, куда зашли трое мужчин. Один из них был довольно крупной комплекции. Анна сравнила его с Винни-Пухом и сказала об этом вслух.

Мужчина тут же оскорбился и заявил, что «приведет жену», чтобы та разобралась с его обидчицей. Женщина действительно пришла на разборки и начала избивать Анну, которая сидела в кресле.

«У меня ощущение, что она занимается боксом. Удар очень поставленный», — рассказала пострадавшая.

Анна получила огромный синяк под глазом и несколько гематом. К счастью, агрессоршу смогли вовремя оттолкнуть другие посетители. Нападавшая вместе с мужем сбежала из заведения, пока Анне оказывали помощь.

Пострадавшая вызвала полицию, но ресторан закрылся, не дождавшись приезда правоохранителей.

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