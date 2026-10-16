«Закон един для всех»: Долину раскритиковали за поездку с мигалками на концерт

Политик Иван Курбаков попросил провести проверку в отношении Ларисы Долиной. Народная артиста РФ ранее призналась, что «мчалась с мигалкой» по Москве на концерт певца Николая Баскова, сообщает «Абзац» .

Курбаков отметил, что закон для всех един. Как бы сильно Долиной ни хотелось поскорее попасть на концерт, она не должна была ради этого нарушать ПДД.

«Позиция проста: закон должен быть един для всех, независимо от известности, статуса и положения человека в обществе», — сказал Курбаков.

Политик призвал выяснить обстоятельства поездки и проверить законность использования спецсигналов.

Ранее Долина призналась, что опаздывала на концерт Баскова, из-за чего ей пришлось ехать с мигалками на большой скорости. Артистка подчеркнула, что ей было очень важно не подвести коллегу в его юбилей.

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