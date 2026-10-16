«Закон един для всех»: Долину раскритиковали за поездку с мигалками на концерт
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Политик Иван Курбаков попросил провести проверку в отношении Ларисы Долиной. Народная артиста РФ ранее призналась, что «мчалась с мигалкой» по Москве на концерт певца Николая Баскова, сообщает «Абзац».
Курбаков отметил, что закон для всех един. Как бы сильно Долиной ни хотелось поскорее попасть на концерт, она не должна была ради этого нарушать ПДД.
«Позиция проста: закон должен быть един для всех, независимо от известности, статуса и положения человека в обществе», — сказал Курбаков.
Политик призвал выяснить обстоятельства поездки и проверить законность использования спецсигналов.
Ранее Долина призналась, что опаздывала на концерт Баскова, из-за чего ей пришлось ехать с мигалками на большой скорости. Артистка подчеркнула, что ей было очень важно не подвести коллегу в его юбилей.
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