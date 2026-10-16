«Мчалась с мигалкой»: Лариса Долина чуть не опоздала на концерт Николая Баскова

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что «мчалась с мигалкой» по Москве на концерт певца Николая Баскова, сообщает «Русское радио» .

«Я сюда мчалась с мигалкой. Я была на концерте у Дианы Гурцкой, и у меня оставалось буквально 20 минут, а это другой конец Москвы. Представляете? Я думала, что потеряю сознание от страха. (Ехали — ред.) на очень большой скорости, чтобы успеть», — поделилась с журналисткой певица.

Долина добавила, что приехала на концерт за два номера, переоделась и «выскочила» на сцену. Ей было очень важно не подвести Николая в его юбилей.

Накануне на «Live Арене» в Москве состоялся юбилейный концерт народного артиста РФ Николая Баскова. В выступлении приняли участие Валерия, Лариса Долина, Shaman, Натали, Жасмин, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Севиль, Александр Буйнов, Алсу, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Лолита, Ани Лорак, Татьяна Куртукова, Игорь Крутой и др.

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