Кухарук: промышленный объект загорелся в ХМАО из-за атаки БПЛА
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Возгорание произошло на промышленном объекте в Сургутском районе после атаки вражеских беспилотников, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Руслан Кухарук.
«На месте работают экстренные службы», — написал Кухарук в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ситуация находится на личном контроле. Специалисты уже оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба.
Кроме того, губернатор призвал жителей ХМАО сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.
В пятницу днем на территории региона был объявлен режим угрозы атаки беспилотников. Ответственные службы привели в режим повышенной готовности.
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