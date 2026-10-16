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Кухарук: промышленный объект загорелся в ХМАО из-за атаки БПЛА

Спецоперация
РИАМО, Пелагия Тихонова

Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова

Возгорание произошло на промышленном объекте в Сургутском районе после атаки вражеских беспилотников, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Руслан Кухарук.

«На месте работают экстренные службы», — написал Кухарук в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ситуация находится на личном контроле. Специалисты уже оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба.

Кроме того, губернатор призвал жителей ХМАО сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.

В пятницу днем на территории региона был объявлен режим угрозы атаки беспилотников. Ответственные службы привели в режим повышенной готовности.

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