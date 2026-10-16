Врачи Солнечногорской больницы выявили бессимптомный рак кишечника

Пациентка Солнечногорской больницы в возрасте 75 лет готовится к операции после выявления рака сигмовидной кишки на ранней стадии. Опухоль обнаружили при плановом обследовании, несмотря на отсутствие кишечных жалоб, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Солнечногорской больницы выявили рак сигмовидной кишки у 75-летней пациентки, ранее лечившейся от рака молочной железы. Плановую позитронно-эмиссионную томографию, совмещенную с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), назначили для контроля основного диагноза.

Исследование показало локальный очаг в сигмовидной кишке с крайне высоким метаболизмом — SUVmax 29,34. Костная сцинтиграфия и КТ исключили метастазы, а биопсия подтвердила аденокарциному.

«В онкологии нет мелочей и нет «типичных» случаев. Этот пациент — живое доказательство того, что бдительность врача и современная диагностическая база позволяют побеждать даже те заболевания, которые пытаются скрыться за маской обычного недомогания», — рассказал заведующий ЦАОП Солнечногорской больницы Андрей Александрович Тюриков.

Особенность случая — полное отсутствие симптомов и ранняя стадия заболевания, которая позволяет провести радикальное лечение с отличным прогнозом. Без ПЭТ/КТ и настороженности врачей опухоль могла бы проявиться только через год-два, когда шансы на излечение были бы минимальны.

Пациентка готовится к операции. Случай уже включили в клинический разбор для повышения онконастороженности врачей первичного звена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.