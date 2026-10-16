В Пушкинском округе завершают капремонт водозаборного узла №14

Капитальный ремонт водозаборного узла №14 в поселке Правдинский планируют завершить до конца 2026 года. Объект обеспечивает питьевой водой более 7 тыс. жителей, его строительная готовность достигла 86%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Водозаборный узел №14 на улице Пушкинской в поселке Правдинский очищает воду из подземных скважин и обеспечивает ею весь поселок — более 7 тыс. жителей. Проектная мощность станции составляет до 4,5 тыс. кубометров в сутки.

Объект 1963 года постройки модернизируют при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Работы позволят повысить надежность водоснабжения. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов 16 октября проверил ход ремонта и отметил, что обновление узла должны завершить до конца 2026 года.

По словам главы округа, в состав узла входят восемь насосов и две скважины станции обезжелезивания.

«В этом году мы планируем получить заключение соответствия», — заявил Максим Красноцветов.

Строительная готовность объекта составляет 86%. На узле завершили ремонт резервуаров чистой воды №1 и №2, заменили оборудование станции второго подъема и наружные коммуникации. Также установили станцию водоподготовки и обустроили ливневую канализацию.

Сейчас на территории проводят благоустройство и меняют ограждение. Готовность этих работ достигла 98%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.