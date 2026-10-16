В Химках детей участников СВО научили готовить пиццу

Дети из семей участников специальной военной операции 15 октября посетили кулинарный мастер-класс в Химках. Под руководством поваров они приготовили пиццу и угостили близких, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На кулинарном мастер-классе дети сами выбирали начинку для пиццы и учились работать с тестом под присмотром опытных поваров. После приготовления участники попробовали свои блюда и угостили мам и бабушек.

Встреча дала ребятам возможность освоить новое дело, пообщаться друг с другом и порадовать близких.

«В таких моментах столько искренней радости! Детям приятно попробовать себя в чем-то новом, пообщаться друг с другом, а потом увидеть улыбки самых родных людей. Казалось бы, обычная пицца, но сколько в ней детского старания и желания порадовать близких!» — поделилась глава городского округа Химки Инна Федотова.

Она подчеркнула, что семьи защитников должны ощущать внимание и заботу, а детям важно давать больше возможностей для общения и творчества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно отмечал особую значимость поддержки военнослужащих и их близких. Такая забота включает конкретные дела и внимание к повседневной жизни каждой семьи.

Мастер-класс стал частью программы поддержки семей защитников Отечества. Такие встречи помогают создать дружескую атмосферу и раскрыть творческие способности детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.