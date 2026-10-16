Парки Воскресенска приглашают на северную ходьбу и экскурсии

Парки Воскресенска подготовили занятия северной ходьбой, экскурсии, игры и мастер-классы на 19–25 октября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей проведут концерт, игры на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне мастер-классов. Участников клуба «Активное долголетие» ждут занятия северной ходьбой с преподавателем. В лабиринте пройдут занятия по рубке шашкой «Казарла» для желающих старше 12 лет.

На экскурсию «Жемчужина Воскресенска» (12+) приглашают взрослых и детей старше 12 лет. Посетителям расскажут об уникальной восьмилучевой системе, судьбах владельцев и обитателей усадьбы, союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

Также запланированы интерактивные программы с мастер-классом «Кот ученый свои мне сказки говорил» и «Барышня-матрешка», интерактивная экскурсия по парку «Гимназия в Кривякино» и квест «Птичьи суперспособности» (6+). Все экскурсии и программы требуют предварительной записи по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на действующие выставки, экскурсии и мастер-классы доступны онлайн: https://clck.ru/3A4XMA.

В парке «Москворецкий» во вторник состоится детская программа «Игровой калейдоскоп». Посетители также смогут поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме пройдет «Веселая зарядка» для малышей (0+), а также спортивная программа для детей.

В четверг проведут мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательную беседу «А знаете ли вы?» (0+). Дети изготовят поделки из подручных материалов в разных техниках и узнают новое из различных областей знаний.

Мероприятия могут отменить или перенести из-за погоды. Изменения отразят в афишах.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.