Обвиняемую в убийстве медсестры в Оренбурге арестовали прямо в больнице
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Женщину, обвиняемую в убийстве медсестры в Оренбурге, арестовали прямо в больничной палате. 55-летняя Лилия М. проходит лечение после того, как сама нанесла себе ножевые ранения, сообщает 112.
Следователь настаивал на аресте, женщина согласилась. При этом адвокат просил домашний арест. Суд принял решение отправить Лилию под стражу до 11 декабря.
Пропавшую медсестру Венеру искали с 9 октября. К поискам подключились не только родственники, но и коллеги, волонтеры. Женщина не явилась на дежурство и перестала выходить на связь. Преступление вскрылось после того, как труп медсестры отыскали в подвале частного дома ее коллеги. Хозяйку жилья увезли в реанимацию с 18 ножевыми порезами. По версии следствия, она зарезала Венеру и пыталась покончить с собой.
Перед исчезновением женщина обналичила крупную сумму денег. При этом владелица подвала долгие годы страдала от непосильных кредитных обязательствах и числилась в черных списках. Саму погибшую еще в начале двухтысячных наказывали за недостачу рецептурных кетамина и оксибутирата в клинике с последующей постановкой на учет в наркодиспансере.
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