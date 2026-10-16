Обвиняемую в убийстве медсестры в Оренбурге арестовали прямо в больнице

Женщину, обвиняемую в убийстве медсестры в Оренбурге, арестовали прямо в больничной палате. 55-летняя Лилия М. проходит лечение после того, как сама нанесла себе ножевые ранения, сообщает 112 .

Следователь настаивал на аресте, женщина согласилась. При этом адвокат просил домашний арест. Суд принял решение отправить Лилию под стражу до 11 декабря.

Пропавшую медсестру Венеру искали с 9 октября. К поискам подключились не только родственники, но и коллеги, волонтеры. Женщина не явилась на дежурство и перестала выходить на связь. Преступление вскрылось после того, как труп медсестры отыскали в подвале частного дома ее коллеги. Хозяйку жилья увезли в реанимацию с 18 ножевыми порезами. По версии следствия, она зарезала Венеру и пыталась покончить с собой.

Перед исчезновением женщина обналичила крупную сумму денег. При этом владелица подвала долгие годы страдала от непосильных кредитных обязательствах и числилась в черных списках. Саму погибшую еще в начале двухтысячных наказывали за недостачу рецептурных кетамина и оксибутирата в клинике с последующей постановкой на учет в наркодиспансере.

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