«Проверили все морги»: в Оренбурге загадочно исчезла медсестра
В Оренбурге загадочно исчезла медицинская сестра-анестезист отделения реанимации новорожденных областного перинатального центра (ГАУЗ «ООКБ Nº2») Венера Юлдашева. С 9 октября местонахождение женщины неизвестно.
Утром 9 октября Венера проводила дочь в школу, а затем исчезла. На следующий день она не появилась на работе. Телефон недоступен с того самого момента.
Приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, светлые крашеные, глаза карие. Была одета в светло-бежевую куртку, черные сапоги и черную юбку.
«Пожалуйста, не проходите мимо! Если вы видели ее или обладаете любой информацией о ее местонахождении, пожалуйста, сообщите нам или в полицию», — просит о помощи пользователь с ником rubinchik.1703 в соцсети Threads*.
Телефоны для связи: 8 (912) 846-52-76; 8 (965) 668-91-08 или позвоните в полицию по номеру 102 / 112.
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