«Проверили все морги»: в Оренбурге загадочно исчезла медсестра

Утром 9 октября Венера проводила дочь в школу, а затем исчезла. На следующий день она не появилась на работе. Телефон недоступен с того самого момента.

Приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, светлые крашеные, глаза карие. Была одета в светло-бежевую куртку, черные сапоги и черную юбку.

«Пожалуйста, не проходите мимо! Если вы видели ее или обладаете любой информацией о ее местонахождении, пожалуйста, сообщите нам или в полицию», — просит о помощи пользователь с ником rubinchik.1703 в соцсети Threads*.

Телефоны для связи: 8 (912) 846-52-76; 8 (965) 668-91-08 или позвоните в полицию по номеру 102 / 112.

* Принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.