Глава Воскресенска поздравил ветерана СВО Илью Слинкина с Днем отца

Глава Воскресенска Алексей Малкин в преддверии Дня отца встретился с ветераном специальной военной операции, методистом школы №3 Ильей Слинкиным и поздравил его с наступающим праздником, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Илья Слинкин воспитывает двоих детей: его сыну 24 года, дочери — 13 лет. Девочка профессионально занимается фехтованием, имеет множество наград и сейчас участвует во Всероссийских соревнованиях.

«Быть папой — это прежде всего — ответственность, правильное воспитание. Понимание целей и задач, мечтаний своего ребенка», — отметил Илья.

По его словам, отец должен быть для ребенка опорой, защитой и надеждой. В свободное время семья любит гулять по городскому парку и посещать усадьбу Лажечникова. Слинкин поблагодарил главу округа за благоустройство и культурное обновление этих мест.

Как педагог, Илья считает важным прививать молодежи уважение к родителям, учителям и старшим товарищам. Он также подчеркнул необходимость знать историю и любить Родину.

В зоне боевого соприкосновения Слинкин поддерживал связь с семьей только через письма. Весточки из дома помогали сохранять боевой дух.

«Мы письма, которые присылали нам, старались читать вслух. Это всех мотивировало, поднимало боевой дух. Взрослые пятидесятилетние мужчины просто плакали, вспоминая своих близких», — вспомнил Илья.

В преддверии праздника он пожелал отцам терпения по отношению как к своим, так и к чужим детям, больше любви и меньше негативных эмоций.

Алексей Малкин поблагодарил Илью Слинкина за воспитание детей, активную жизненную позицию и вклад в патриотическое воспитание молодежи. Глава округа пожелал ему и его семье здоровья, благополучия и новых успехов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.