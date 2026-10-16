«Я вернула его обратно маме»: почему мужчин все чаще обвиняют в «бытовой инвалидности» и как с ней бороться

Правда ли, что современные мужчины отличаются беспомощностью в элементарных домашних делах, и как с этим обстоят дела у женщин, читайте в материале РИАМО.

В России девушки стали массово жаловаться на неспособность их мужчин осиливать быт. По данным СМИ, они все чаще нанимают специалистов, чтобы научить партнеров справляться с простыми домашними делами. При этом речь идет об элементарных навыках — стирке, готовке и даже мытье посуды. Подробности о том, почему мужчин все чаще обвиняют в «бытовой инвалидности», читайте в материале РИАМО.

Что пишут в соцсетях про «бытовую инвалидность»

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

О том, что в России девушки стали массово жаловаться на неспособность их мужчин осиливать быт, 11 октября сообщила Baza. По данным Telegram-канала, девушки все чаще нанимают специалистов, чтобы научить партнеров справляться с простыми домашними делами. При этом речь идет об элементарных навыках — стирке, готовке и даже мытье посуды.

Так, 30-летняя Оксана рассказала, что уехала на два месяца в командировку, а за это время ее партнер ни разу не постирал одежду. Как выяснилось, он не разобрался с включением стиральной машины. В итоге мужчина решил, что будет покупать новые вещи, когда «старые» загрязнялись.

Подобными историями девушки стали часто делиться в Сети. Они выкладывают фотографии и рассказы про «бытовую инвалидность» их зрелых мужчин. По словам 28-летней Анны, она приготовила ужин и ушла по своим делам. Вернувшись, увидела, что парень ничего не съел, так как его любимая тарелка была грязной. «Я вернула его обратно маме», — написала пользовательница одной из соцсетей про такого партнера.

Как пишет Baza, из-за подобных ситуаций девушки вынуждены обращаться за помощью не только к психологам, но и к няням. В стране набирает популярность услуга «няни для мужчин», где парней обучают примитивным задачам, в том числе как пользоваться плитой и сколько градусов нужно для стирки разных тканей.

В чем причины «бытовой инвалидности»

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По мнению психолога Родиона Чепалова, случаи, связанные с «бытовой инвалидностью», стоит разделять на три категории: человек действительно не научился, человек привык, что за него все делают, и человек сознательно изображает беспомощность, чтобы переложить обязанности на партнера.

«В психологии поведения существует понятие выученной беспомощности. Но применительно к быту иногда точнее говорить о выученной зависимости. Например, мальчику с детства говорили: „Не трогай стиральную машину, сломаешь!“ или „Отойди от плиты, я сама приготовлю“», — объясняет собеседник РИАМО.

По словам Чепалова, в 30 лет такой мужчина действительно может не знать, как сортировать белье. Не потому, что мужчины генетически неспособны стирать, а потому, что ему не предоставляли возможности научиться. В итоге с точки зрения семейной системной психологии возникает устойчивое распределение ролей: один партнер отвечает за все, другой привыкает быть исполнителем редких поручений.

Порой женщина говорит: «Он мне помогает по дому». Но почему помогает, если это его собственный дом, задается вопросом эксперт. Ведь само слово «помощь» иногда показывает, кто считается настоящим ответственным за хозяйство. В качестве примера Чепалов приводит главного героя романа «Обломов» Ивана Гончарова. Его зависимость от Захара — прекрасная литературная иллюстрация того, как бытовая несамостоятельность становится частью образа жизни.

«Причем проблема Обломова гораздо шире неумения вести хозяйство: он избегает самостоятельных решений и ответственности. А в „Иронии судьбы“ взрослый Женя Лукашин продолжает жить с матерью. Это, разумеется, не доказывает его бытовую беспомощность, но позволяет поговорить о семейной модели, в которой забота родителей иногда затягивает взросление детей», — отмечает Чепалов.

В свою очередь психолог Илья Тараканов в беседе с Baza высказал мнение, что в случае с «бытовой инвалидностью» дело не столько в неумении применять хозяйственные навыки, сколько в том, что взрослый человек постепенно перекладывает на партнера ответственность за свою жизнь. В итоге возникает замкнутый круг: мужчина ждет инструкций или выполненной задачи, а женщина — принятия решений от партнера.

Каковы гендерные особенности «бытовой инвалидности»

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Исторически девочек чаще приучали готовить, стирать и убирать, мальчиков — выполнять технические работы. Но сегодня, когда оба партнера работают, прежнее распределение обязанностей может восприниматься как несправедливое, объясняет Родион Чепалов. При этом отдельные истории не доказывают, что несамостоятельных мужчин становится больше — у женщин бытовая беспомощность тоже встречается.

«Если мужчина не обеспечивает семью в полном объеме и одновременно с этим не может сам полку прибить или запустить стиральную машинку, то его социально-бытовая неуспешность, или „инвалидность“, становится более очевидной. Причина — в том, что от мужчины так или иначе ожидают определенных действий, результатов, достижений и умений. Это правильно. Однако уменьшение бытовых умений сегодня характерно и для девушек», — соглашается клинический психолог и нейропсихолог, аспирант РНИМУ имени Пирогова Кубат Каниметов.

По словам Каниметова, сегодня все чаще встречаются ситуации, когда девушки не готовы системно поддерживать чистоту в жилище и готовить пищу. Выбор партнера, который также не умеет этого делать, тоже характеризует полную неготовность к практической совместной самостоятельной жизни. Налаживание быта — это прежде всего характеристика организованности, самостоятельности и готовности к полноценной взрослой жизни. Точно таким же образом навыки опрятности и выполнения полного спектра гигиенических процедур характеризует школьника как самостоятельного и взрослого ученика.

Как отмечает Родион Чепалов, вред от «бытовой инвалидности» заключается не только в грязной посуде. Один партнер постепенно превращается в родителя, другой — в зависимого ребенка. Исчезает равноправие, накапливается раздражение и снижается взаимное уважение. Особенно тяжела невидимая умственная нагрузка: нужно не просто купить продукты, а заметить, что они заканчиваются, составить список, запланировать покупки и проконтролировать результат, подчеркивает эксперт.

Как бороться с «бытовой инвалидностью»

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Для пар, столкнувшихся с «бытовой инвалидностью», Родион Чепалов советует провести упражнение «Неделя самостоятельного хозяйства». Для его выполнения нужно сначала записать все домашние задачи, включая планирование. Затем распределить между собой не отдельные поручения, а целые зоны ответственности. Например, один полностью отвечает за стирку, другой — за закупки и приготовление ужинов.

«У каждого должно быть право выбирать способы выполнения работы при соблюдении согласованного результата. Полезен и конкретный диалог: „Мне важно, чтобы мы оба отвечали за наш дом. Давай договоримся, какие задачи ты берешь полностью, без моих напоминаний“», — говорит эксперт.

По словам Чепалова, такой подход будет куда эффективнее обвинения «Ты бытовой инвалид!», которое провоцирует защитную реакцию и обиду. Если человек действительно не умеет пользоваться стиральной машиной, его можно научить. Но превращать обучение в бесконечное материнское обслуживание взрослого партнера не стоит, предупреждает психолог.

Сегодня существуют инструкции, видеоуроки и бытовая техника с понятным управлением. Однако, как отмечает Чепалов, главный психологический критерий зрелости — не способность самостоятельно починить холодильник или испечь хлеб, а готовность отвечать за собственные потребности и общую жизнь. Можно заказывать готовую еду, пользоваться клинингом и приглашать мастеров. Важно, чтобы это было осознанное семейное решение, а не способ незаметно переложить всю ответственность на другого человека.

«Самое сложное — это перевоспитать взрослого человека. Особенно большие сложности будут связаны именно с бытовыми навыками, поскольку они касаются внутренней жизни человека, которая не так очевидна обществу, но при этом носит регулярный и системный характер», — заключает Кубат Каниметов.