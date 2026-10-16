В Воскресенске провели десятый этап Лиги «Лидера» по бочча

Более 30 спортсменов из Коломны, Озер, Егорьевска, Подольска и Воскресенска приняли участие в десятом этапе Лиги «Лидера»-2026 по бочча. Турнир прошел 15 октября в ВСК «Химик» в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На открытии участников приветствовали депутаты городского округа Воскресенск Сергей Слепов и Илья Донодин.

«Благодаря многолетнему сотрудничеству МУ СКИ «Лидер» с МБУ ВСК «Химик» турнир по бочча стал ежегодным. Участники соревнований не только демонстрируют свои спортивные достижения, но с каждым этапом расширяют границы своих возможностей», — отметил Сергей Слепов.

В мужском финале встретились главные претенденты на Кубок — Сергей Колесников из Егорьевска и Владимир Сурков из Коломны. Колесников, победитель прошлогоднего турнира, лучше справился с волнением и уверенно выиграл матч. Бронзу завоевал Сергей Моисеев из Озер, обыгравший одного из фаворитов — Араика Гаспаряна.

В женском финале подольчанка Анна Вылобкова победила одноклубницу Светлану Чубукову лишь в дополнительном энде. Третье место заняла Наталья Лучинова из Озер, обыгравшая Любовь Пушкареву из Воскресенска.

Сезон Лиги завершат два турнира: 12 ноября состоится троеборье настольных спортивных игр, а 10 декабря — соревнования по стрельбе из электронного оружия.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева в Воскресенске уделяют особое внимание адаптивному спорту. Для людей с ограниченными возможностями здоровья он служит важным этапом реабилитации.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.