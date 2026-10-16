Михаил Криворучко проверил благоустройство Электрогорска

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко 15 октября проверил территории Электрогорска, где после земляных работ не восстановили благоустройство, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основное внимание во время объезда уделили участкам, где РСО «Электрогорск» проводила земляные работы. На 11 адресах порядок наведут на следующей неделе, еще на девяти — до 6 ноября. Работы необходимо выполнить качественно и в срок, до первого снега, чтобы обеспечить оперативную уборку города.

В сквере Болошева подрядчик до конца ноября заменит сетку ограждения спортивной площадки. Для этого заказали более прочную сетку, рассчитанную на баскетбольные нагрузки. Также устранят все замечания по тренажерам.

Михаил Криворучко осмотрел пешеходную набережную Стахановского озера, открывшуюся летом 2026 года после благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Здесь оборудованы дорожки, освещение и видеонаблюдение. Вдоль берега расположены деревянные настилы, лестницы и пирс, для отдыха предусмотрены шезлонги, навесы и мангальная зона. Пространство дополняют арт-объекты.

Во время объезда также проверили дворовые территории и размещение нестационарных торговых объектов. Отдел торговли проведет проверки по всем адресам с выявленными нарушениями, после чего будет принято решение о демонтаже павильонов.

Выполнение задач остается на контроле администрации. О результатах сообщат жителям.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.