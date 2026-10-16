Десятки задержанных: силовики устроили рейд на Сенном рынке в Питере

Силовики провели масштабный рейд на Сенном рынке в Санкт-Петербурге. Задержаны десятки мигрантов, сообщает «Mash на Мойке» .

Правоохранители прибыли на Московский проспект, где находится молельное помещение, вмещающее до 1000 прихожан. Они проверяют документы приезжих, которые пришли на пятничную молитву.

Заодно силовики осматривают соседние хостелы и кафе. Предварительно, в ходе рейда были задержаны десятки иностранцев. У них выявили проблемы в оформлении миграционных документов.

Также к рейду подключились сотрудники военкоматов. Они ищут уклонистов от воинского учета среди новоиспеченных граждан РФ. Нескольким десяткам уже вручили повестки для явки в военкомат.

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