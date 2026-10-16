Десятки задержанных: силовики устроили рейд на Сенном рынке в Питере
Силовики провели масштабный рейд на Сенном рынке в Санкт-Петербурге. Задержаны десятки мигрантов, сообщает «Mash на Мойке».
Правоохранители прибыли на Московский проспект, где находится молельное помещение, вмещающее до 1000 прихожан. Они проверяют документы приезжих, которые пришли на пятничную молитву.
Заодно силовики осматривают соседние хостелы и кафе. Предварительно, в ходе рейда были задержаны десятки иностранцев. У них выявили проблемы в оформлении миграционных документов.
Также к рейду подключились сотрудники военкоматов. Они ищут уклонистов от воинского учета среди новоиспеченных граждан РФ. Нескольким десяткам уже вручили повестки для явки в военкомат.
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