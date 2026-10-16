На Ямале сервис «ТравлиНЕТ» принимает сообщения о школьной травле

Родители, ученики и другие свидетели травли могут сообщить о ней через кнопку «Травли НЕТ» в электронном дневнике или на сайте окружного департамента образования, сообщает «Север-Пресс» .

Поводом для обращения могут стать регулярные оскорбления, унижения, бойкот, угрозы, физическая агрессия и порча вещей. В департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа подчеркнули: систематичность и психологический или физический вред отличают травлю от разового конфликта.

«Это касается в том числе и анонимных обращений — они принимаются и проверяются в обязательном порядке», — подчеркнули в ведомстве, поясняя, что рассматривают любой содержательный сигнал.

Форма позволяет не указывать имена заявителя и ребенка. Однако без этих данных специалисты не всегда смогут помочь конкретному школьнику. Сообщения без информации по существу, например набор букв, не рассматривают. Ведомство также указало, что для обратной связи нужен номер телефона.

После сигнала от муниципального департамента образования школа проводит внутреннюю проверку и собирает сведения. Окончательную оценку и план действий определяет межведомственная рабочая группа. В нее входят представители образования, комиссии и подразделения по делам несовершеннолетних, специалисты психологической помощи.

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