70% ямальцев поддержали пожизненный запрет продажи вейпов для молодежи

Большинство жителей Ямала одобрили запрет продавать вейпы всем, кто родился после 31 декабря 2008 года. Таковы результаты опроса SuperJob, сообщает «Север-Пресс» .

Инициативу поддержали 70% опрошенных. Против выступили 13%: они считают, что ограничения не работают и создают условия для нелегальной торговли. Еще 17% заняли нейтральную позицию.

«Это однозначный вред здоровью, особенно для молодежи», — отметил один из участников опроса, чьи слова привели аналитики SuperJob.

Среди женщин запрет одобрили 72%, среди мужчин — 68%. Молодежь до 35 лет отнеслась к инициативе сдержаннее: ее поддержали 53% опрошенных этой возрастной группы.

Чаще других за ограничения выступали люди с высшим образованием и доходом 100–150 тыс. рублей. Среди некурящих уровень поддержки составил 68%, среди активных вейперов — 43%.

С марта 2027 года на Ямале начнет действовать полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них. Округ может стать одним из первых регионов России, где закроют специализированные торговые точки.

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