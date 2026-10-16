Роспотребнадзор рекомендовал продукты для поддержки иммунитета осенью

Осенью поддержать иммунитет помогает рацион с витаминами C, A, группы B, цинком и селеном. В меню стоит включать сезонные овощи и фрукты, рыбу и источники белка, сообщает «Крымская газета» .

«В рационе следует сделать акцент на продуктах, богатых витаминами C, A, группы В, а также цинком и селеном. Лидером по содержанию большого количества витаминов по праву считается сладкий болгарский перец — он опережает даже цитрусовые», — отметили в Роспотребнадзоре.

Осеннее меню в Крыму могут дополнить гранаты, хурма и фейхоа. Источниками витамина C также служат цитрусовые, киви и квашеная капуста. Тыква и морковь содержат бета-каротин, который организм превращает в витамин A для защиты слизистых оболочек.

Цинк содержат тыквенные семечки, морепродукты, индейка и яйца. Сельдь, скумбрия и лосось помогают восполнять недостаток витамина D. Всемирная организация здравоохранения рекомендует включать в рацион нежирное мясо, курицу, индейку, творог и бобовые: белок необходим для построения антител.

При острой респираторной вирусной инфекции стоит отказаться от жареного, копченого, фастфуда и сладкой сдобы. Подойдут легкие бульоны из курицы или индейки, каши на воде, тушеные овощи и печеные яблоки. Теплые морсы, компоты и чай помогут смягчить боль в горле.

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