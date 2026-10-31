Президент Финляндии оценил телефонный разговор с Путиным как полезный

«Нам удалось провести совершенно обычный и очень конкретный разговор… Впервые мы получили прямую информацию о взгляде российского президента на военную ситуацию», — сказал Стубб в интервью финскому телерадиовещанию Yle.

Он подчеркнул, что благодаря «полезному» разговору с российским лидером удалось узнать, как Россия намерена действовать в Абу-Даби.

Президент Финляндии отметил, что разговор с Путиным может вызвать критику со стороны западных стран. Однако Финляндия остается верной политике Евросоюза и не опасается раскола среди европейских или северных государств.

Стубб добавил, что Финляндия не выступает в роли посредника, а на 100% поддерживает Украину. Данную информацию во время разговора передали президенту России.

Беседа состоялась 27 октября по инициативе Стере и Стубба. Путин заявил, что долгосрочный мир требует полного учета законных требований России. Стороны договорились поддерживать прямые контакты. Стубб уточнил, что представлял со Стере свои страны, а не Европу.

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