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Ликвидированы четыре беспилотника, летевших на Москву

Системой ПВО министерства обороны уничтожены четыре дрона, которые летели на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказал Собянин.

Также с утра субботы он заявил об 11 БПЛА, летевших на мегаполис.

В субботу в аэропорту Шереметьево вводили временные ограничения в периметре воздушного пространства.

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