USD
Доллар США
80,56
-0.15 %
EUR
Евро
89,66
-0.17 %
CNY
Китайский Юань
12,09
0.02 %
GBP
Фунт стерлингов
107,75
0.41 %

Ликвидированы четыре беспилотника, летевших на Москву

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Системой ПВО министерства обороны уничтожены четыре дрона, которые летели на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказал Собянин.

Также с утра субботы он заявил об 11 БПЛА, летевших на мегаполис.

В субботу в аэропорту Шереметьево вводили временные ограничения в периметре воздушного пространства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.