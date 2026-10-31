«Мне в своей стране прекрасно»: Собчак прокомментировала запрет на въезд в Латвию

Журналистка и блогерша Ксения Собчак прокомментировала запрет на въезд ей и ее мужу в Латвию.

Ранее Ксении Собчак и режиссеру Константину Богомолову запретили въезд в эту прибалтийскую страну.

«Ну ладно, мне как бы пофиг, я уже давно в Латвию не езжу, но можно какое-то обоснование предъявить? Или просто назначают кого-то еврокомиссаром — и можно просто кэнселить любого человека за „не нравится“?» — спросила Собчак в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что русские годами вкладывали деньги, чтобы поднять затухающую экономику Прибалтики, привозили туда звезд эстрады, ставили спектакли и снимали кино.

По ее словам, такой шаг Риги говорит только о ее бессилии.

«Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать — кто следующий? Познер, Венедиктов*?» — заключила блогер.

* Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

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