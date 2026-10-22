«Счастливый день»: Собчак — об освобождении из тюрьмы своего директора

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на освобождение из тюрьмы своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Она заявила, что сегодня счастливый день.

Собчак подчеркнула, что ничего не будет комментировать по просьбе важных и близких для нее людей. Журналистка призналась, что плакала, потому что наконец-то произошло что-то справедливое и хорошее.

«А впереди — только большая и интересная жизнь. И давайте помнить, что мстить судьбами других людей — подлость и низость», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Суханов отсидел в тюрьме четыре года по делу о вымогательстве денег у компании «Ростех». Он требовал 11 млн рублей за удаление негативных постов из канала «Тушите свет».

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