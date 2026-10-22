«Хорошо сохранился»: москвичка проходила с грифелем в ухе 19 лет

Жительница Москвы Татьяна Кот поделилась в социальных сетях историей о том, как прожила около 19 лет с обломком карандашного грифеля в ухе, даже не подозревая об этом. По словам девушки, инцидент произошел в детстве, когда ей было примерно 7–9.

Во время шалости москвичка случайно протолкнула в ушной проход грифель от зеленого карандаша и не сумела извлечь его самостоятельно. Предмет не причинял боли или выраженного дискомфорта, поэтому москвичка спокойно продолжала жить обычной жизнью.

Ситуация прояснилась лишь в 27-летнем возрасте, когда Татьяна в разговоре с подругой упомянула об этом детском случае. Приятельница сначала не поверила, но, заметив посторонний предмет внутри уха, настояла на срочном визите к специалисту.

На приеме у оториноларинголога инородное тело успешно удалили. Медицинский специалист крайне удивилась находке, отметив, что извлеченный грифель идеально сохранился в ухе, словно оказался там только вчера. Сама пациентка отнеслась к происшествию с юмором, в шутку предложив доктору воспользоваться карандашом, если потребуется что-то подписать в документах.

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