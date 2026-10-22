Огненный след в небе: яркий болид пролетел над северо-западом России

Вечером в среду жители северо-запада России увидели яркий болид, который оставил огненный след в небе, сообщает лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале .

Светящийся объект направлялся с востока на запад, к северу Череповца и Вологоды. Его заметили около 17:50–17:51 по московскому времени. Предположительно, болид летел в районе Белого озера.

Камень, как предполагают ученые, представлял собой один из крупных элементов потока Ориониды. Такие объекты часто попадаются в облаке пылинок и мелких камешков, образующих основную массу метеорного потока.

Размеры камня могли составлять от 10-20 см до полуметра. Он полностью разрушился на высоте от 20 до 30 км. В таком случае на Землю могли упасть лишь только отдельные крошки, рассеянные по огромной площади.

По информации ученых, поток Ориониды, к которому, скорее всего, принадлежит болид, образован кометой Галлея. Вероятно, накануне на планету упал ее крошечный кусочек.

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