сегодня в 19:21

Житель Москвы чуть не умер, разнимая дерущихся женщин

Дарья П. и Александра Ч. конфликтовали на улице. Вскоре они сошлись в драке.

Свидетелем происшествия стал проходящий мимо 63-летний Шаршенбек Ж. Он попытался разнять женщин, но получил сам. Одна из участниц потасовки дважды ударила мужчину по лицу.

После этого прохожий упал и потерял сознание. После этого он пережил клиническую смерть.

Пострадавшего доставили в больницу. Женщину, которая его ударила, задержана. Возбуждено уголовное дело.

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