Житель Москвы чуть не умер, разнимая дерущихся женщин
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Житель Москвы пережил клиническую смерть, пытаясь разнять дерущихся женщин, сообщает РЕН ТВ.
Дарья П. и Александра Ч. конфликтовали на улице. Вскоре они сошлись в драке.
Свидетелем происшествия стал проходящий мимо 63-летний Шаршенбек Ж. Он попытался разнять женщин, но получил сам. Одна из участниц потасовки дважды ударила мужчину по лицу.
После этого прохожий упал и потерял сознание. После этого он пережил клиническую смерть.
Пострадавшего доставили в больницу. Женщину, которая его ударила, задержана. Возбуждено уголовное дело.
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