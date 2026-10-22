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Бизнесмен из Турции заплатил 50 млн долларов за бюстгальтер Кайли Дженнер

Турецкий бизнесмен купил бра Кайли Дженнер, в котором она дебютировала на шоу Victoria’s Secret, сообщает «СтарХит» .

Покупка обошлась предпринимателю в 50 млн долларов. Подарок мужчина вручил своей супруге.

При этом имя покупателя остается в тайне.

По данным местных СМИ, олигарх купил тот самый бриллиантовый бюстгальтер Fantasy Bra, в котором Дженнер появилась на показе Victoria’s Secret. Изделие с драгоценными камнями создано ювелирным домом Jacob & Co.

На данный момент Victoria’s Secret и Jacob & Co. официально не подтвердили факт продажи знаменитого бра.

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