USD
Доллар США
81,97
-1.10 %
EUR
Евро
91,93
-1.19 %
CNY
Китайский Юань
12,28
-0.73 %
GBP
Фунт стерлингов
109,74
-0.59 %

Бизнесмен из Турции заплатил 50 млн долларов за бюстгальтер Кайли Дженнер

Общество

Турецкий бизнесмен купил бра Кайли Дженнер, в котором она дебютировала на шоу Victoria’s Secret, сообщает «СтарХит».

Покупка обошлась предпринимателю в 50 млн долларов. Подарок мужчина вручил своей супруге.

При этом имя покупателя остается в тайне.

По данным местных СМИ, олигарх купил тот самый бриллиантовый бюстгальтер Fantasy Bra, в котором Дженнер появилась на показе Victoria’s Secret. Изделие с драгоценными камнями создано ювелирным домом Jacob & Co.

На данный момент Victoria’s Secret и Jacob & Co. официально не подтвердили факт продажи знаменитого бра.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.