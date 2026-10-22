Собаки помогают пережить стресс: ученые обнаружили неожиданную закономерность

Австрийские исследователи выяснили, что физический контакт с собакой может смягчать реакцию организма на стресс. В эксперименте ученых Инсбрукского университета участвовали 64 владельца домашних животных. Результаты работы опубликованы в журнале Biological Psychology, сообщает «Моя планета» .

Участникам предложили выполнить сложные задания на время под наблюдением исследователей. После этого одни владельцы могли только общаться со своими собаками, а другие — гладить и обнимать питомцев. Ученые отслеживали пульс, вариабельность сердечного ритма и электрическую активность мозга.

Выяснилось, что у людей, которые гладили собак, во время следующего испытания организм реагировал на стресс менее выражено. У них реже учащался пульс, лучше сохранялась вариабельность сердечного ритма и слабее менялись показатели мозговой активности.

При этом сами участники не всегда замечали изменения своего состояния. Физиологические показатели свидетельствовали о более спокойной реакции организма, хотя субъективно люди могли не ощущать заметной разницы.

Исследователи подчеркивают, что результаты пока требуют дополнительной проверки в реальных условиях. При этом контакт должен быть комфортным и для самого животного. Ученые планируют продолжить изучение механизмов, благодаря которым общение с домашними питомцами может помогать человеку справляться с эмоциональным напряжением.

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