Собаки помогают пережить стресс: ученые обнаружили неожиданную закономерность
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Австрийские исследователи выяснили, что физический контакт с собакой может смягчать реакцию организма на стресс. В эксперименте ученых Инсбрукского университета участвовали 64 владельца домашних животных. Результаты работы опубликованы в журнале Biological Psychology, сообщает «Моя планета».
Участникам предложили выполнить сложные задания на время под наблюдением исследователей. После этого одни владельцы могли только общаться со своими собаками, а другие — гладить и обнимать питомцев. Ученые отслеживали пульс, вариабельность сердечного ритма и электрическую активность мозга.
Выяснилось, что у людей, которые гладили собак, во время следующего испытания организм реагировал на стресс менее выражено. У них реже учащался пульс, лучше сохранялась вариабельность сердечного ритма и слабее менялись показатели мозговой активности.
При этом сами участники не всегда замечали изменения своего состояния. Физиологические показатели свидетельствовали о более спокойной реакции организма, хотя субъективно люди могли не ощущать заметной разницы.
Исследователи подчеркивают, что результаты пока требуют дополнительной проверки в реальных условиях. При этом контакт должен быть комфортным и для самого животного. Ученые планируют продолжить изучение механизмов, благодаря которым общение с домашними питомцами может помогать человеку справляться с эмоциональным напряжением.
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