Путин повысил мэра Владивостока Шестакова до врио губернатора Приморья

сегодня в 19:10

Врио губернатора Приморского края стал бывший мэр Владивостока Константин Шестаков. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля .

Кадровому решению предшествовал личный диалог главы государства с Шестаковым. Во время него российский лидер поинтересовался готовностью градоначальника взять под контроль субъект и справиться с возросшим масштабом ответственности.

Шестаков дал утвердительный ответ.

Он поблагодарил Путина за выдвижение и пообещал бросить все ресурсы и накопленный управленческий багаж на решение краевых задач.

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