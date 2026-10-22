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Путин повысил мэра Владивостока Шестакова до врио губернатора Приморья

Политика
Михаил Метцель

Фото - © Михаил Метцель/РИА Новости

Врио губернатора Приморского края стал бывший мэр Владивостока Константин Шестаков. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Кадровому решению предшествовал личный диалог главы государства с Шестаковым. Во время него российский лидер поинтересовался готовностью градоначальника взять под контроль субъект и справиться с возросшим масштабом ответственности.

Шестаков дал утвердительный ответ.

Он поблагодарил Путина за выдвижение и пообещал бросить все ресурсы и накопленный управленческий багаж на решение краевых задач.

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