«Не бойтесь»: микробиолог рассказал, можно ли пускать кошку на кухонный стол

Кошачьи лапы могут быть чище, чем кажется, потому ругать хвостатых за прогулки по кухонному столу не стоит. Главная опасность таится в другом. Об этом рассказал в соцсетях врач-микробиолог Егор Воронин.

Специалист взял смывы с подушечек кошачьих лап, чтобы определить, насколько они грязные и какие бактерии на них живут. Результаты лабораторного эксперимента удивили.

По словам врача, на подушечках лап (даже после лотка) обнаружилась всего одна крошечная колония Staphylococcus epidermidis. На сухой ороговевшей коже лап бактериям нечего есть, а еще там нет свободной воды для размножения.

Такой же эксперимент был проделан со слюной кошки. Выяснилось, что она представляет собой сплошной микробный ковер на первичном посеве. После рассева до чистых культур специалист выявил: Pasteurella multocida, Pasteurella dagmatis, Neisseria canis и Neisseria zoodegmatis.

«Вердикт микробиолога: не бойтесь сухих кошачьих лап на столе или диване. Реальная угроза — это глубокая царапина или укус», — утверждает Егор.

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