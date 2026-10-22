Авиакомпания Nordwind Airlines возобновила полеты из России на Фукуок

Первый за много лет рейс с 370 пассажирами на борту уже прибыл из Екатеринбурга в аэропорт Фукуока. По прибытии туристов приветствовали генеральный консул России в Хошимине Мария Мизонова и заместитель начальника Национального управления туризма Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май.

Всего Nordwind Airlines будет ежемесячно осуществлять 20 чартерных рейсов на Фукуок из российских городов. Генконсул РФ в Хошимине отметила, что восстановление прямого авиасообщения будет способствовать дальнейшему увеличению российского турпотока во Вьетнам, а также положительно скажется на взаимодействии двух стран.

Ранее первозчик приостанавливал полеты из-за пандемии COVID-19.

Всего в первые девять месяцев 2026 года Вьетнам посетили свыше 1,1 млн россиян. Нгуен Тхи Хоа Май отметила, что вьетнамский туристический рынок пользуется растущим спросом у российских туристов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.