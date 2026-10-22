Ущерб жертвам на 7 млн: москвичка вложилась в «бизнес» кавалера-лудомана

Жительница Москвы Мария опубликовала в соцсетях видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, заявив о серии мошенничеств со стороны мужчины по имени Денис. Он обманул ее и других женщин на 7 млн рублей.

По словам москвички, знакомство с молодым человеком произошло в дейтинг-приложении. Спустя полгода отношений партнер предложил ей финансово войти в его бизнес-проект, связанный с перепродажей бытовой техники и смартфонов. Однако после завершения торговой сделки деньги не вернул, заявив, что потратил их на покупку совместного жилья и автомобиля.

Вскоре выяснилось, что мужчина женат. Во время очередного звонка трубку сняла его законная супруга, после чего тот силой выхватил у нее телефон.

После отказа полиции в возбуждении уголовного дела мужчина под давлением написал расписку и вернул половину вложений, однако вскоре перестал выходить на связь. Позже Мария связалась с его супругой и выяснила, что мужчина нигде не трудоустроен и страдает лудоманией.

Через открытые судебные базы пострадавшая разыскала еще нескольких женщин, оказавшихся в аналогичной ситуации. По утверждению заявительницы, от двух потерпевших у мужчины есть дети, которых он не признает и отказывается выплачивать алименты. Пострадавшие призвали Бастрыкина вмешаться в ситуацию и восстановить справедливость.

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