Казанец не вышел из наркоза после операции по исправлению носовой перегородки

Молодой мужчина умер во время операции по искривлению носовой перегородки в Казани. У пациента осталась жена, страдающая от онкологии, и двое детей, сообщает Telegram-канал «Жесть Казани» .

В 2025 году у Салавата и его супруги родился второй ребенок. Сразу после этого молодой маме поставили страшный диагноз — онкология 2 стадии в агрессивной форме. Мужчина изо всех сил поддерживал жену, был единственным кормильцем.

В какой-то момент он пожаловался на то, что ему тяжело дышать. Салават обратился в платную казанскую клинику. Там к него нашли искривление носовой перегородки. Мужчину записали на операцию, которая считается легкой.

Однако после хирургического вмешательства Салават, который ранее не жаловался ни на какие другие недуги, так и не пришел в сознание. Врачи отправили его в городскую больницу, но и там медики ничем не смогли помочь. По результатам судмедэкспертизы, у пациента произошло кровоизлияние в мозг, сломано восемь ребер, порвано легкое.

Родные считают, что медики первой клиники, увидев, что сердце мужчины остановилось, сильно надавили Салавату на грудь и сломали ребра. К тому же в медучреждении не предоставили семье ни договор, ни видеозаписи из операционных. Якобы договор не заключался, а камеры не работали.

Родные погибшего обратились в правоохранительные органы. Сейчас следователи устанавливают виновного в смерти мужчины.

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