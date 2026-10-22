«Не проверил ампулу»: врач объяснил, как роженице ввели смертельный препарат

На судебном заседании по делу о гибели 27-летней Анны из Новочеркасска медик сообщил, что препарат для последнего укола набирала медсестра, а он сам не проверил надпись на ампуле, сообщает «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».

Трагедия произошла 5 апреля. Анна приехала в роддом, чтобы родить второго ребенка. Женщина жаловалась близким на сильную боль, несмотря на неоднократное введение обезболивающего. Позже она впала в кому, а девочку экстренно извлекли с помощью кесарева сечения. Несмотря на усилия врачей, 7 апреля женщина умерла. У нее остались двое детей.

По данным судебно-медицинской экспертизы, вместо анестетика женщине ввели транексамовую кислоту — препарат, предназначенный для остановки кровотечений. Эксперты связали его попадание в спинномозговой канал с тяжелым поражением головного мозга и последующей комой.

Во время заседания врач также выразил соболезнования близким погибшей. По словам адвоката семьи, он несколько раз обращался к присутствующим, приложив руку к груди. Ранее суд ограничил его в общении с участниками дела.

Медика обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Гособвинение требует назначить ему до трех лет лишения свободы. Кроме того, по инициативе адвоката семьи возбуждено отдельное уголовное дело о халатности. Окончательное решение по делу врача должен принять суд.

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