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Группу жителей Алешек, желающих вернуться на Украину, отправили в Белоруссию

Спецоперация
скриншот

Фото - © скриншот/РИА Новости

Группу жителей города Алешки Херсонской области, желающих вернуться на Украину, отправили в Белоруссию, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время гуманитарной миссии пожелавшие вернуться на Украину жители Алешек вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель. Их сопровождал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубенец.

Перевозка жителей населенного пункта осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

С 27 октября между Россией и Украиной действуют договоренности о временном прекращении огня в Алешках для доставки помощи и эвакуации жителей. Для безопасного проезда колонн специалисты разминировали дороги. Миссию координируют российский омбудсмен Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.

В Алешки уже доставили продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и лекарства, включая инсулин и антибиотики для районной больницы. Кроме того, после начала режима тишины из Алешек начали вывозить мирных жителей.

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