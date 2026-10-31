Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 ноября

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 3 ноября перечень статей КоАП РФ, предусматривающих выдворение иностранцев из страны за нарушения, вырастет вдвое.

«Более чем в два раза расширяется перечень статей КоАП, предусматривающих кроме штрафа выдворение иностранных граждан из нашей страны за совершение ими правонарушений. Ранее такая мера ответственности была в 22 статьях КоАП, теперь — в 45», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что речь идет о неповиновении законным требованиям полицейских или военнослужащих, дискриминации и нарушении общественного порядка.

По словам парламентария, с 1 ноября упрощается процедура добавления новых видов государственных и муниципальных платежей в специализированную систему. Теперь можно будет оплачивать больше счетов без необходимости ручного ввода реквизитов. Факт оплаты будет автоматически фиксироваться в электронном виде.

Еще с ноября ускоряется обработка данных о платежах. Федеральное казначейство обязано передавать в информационную систему сведения об их уплате в течение часа после принятия распоряжения к исполнению.

Помимо этого, со второго числа последнего осеннего месяца завершается эксперимент по автоматизации управления льготными и субсидированными авиаперевозками. Его цель — ускорить подтверждение права на льготу при покупке билетов и создать цифровую платформу для будущих перевозок.

26 ноября у должников появится больше возможностей получить кредитный отчет. Бюро кредитных историй (БКИ) обязано будет по запросу ФССП России отправлять данные для проверки соблюдения правил возврата просроченной задолженности через единую электронную систему, заключил Володин.

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