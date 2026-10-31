Аукцион для продажи вещей запустили на одной из российских платформ

На Авито запустили новый формат продажи товаров — аукцион. Продавец выставляет вещь на торги, а покупатели делают ставки. По завершении торгов товар достается участнику, предложившему максимальную сумму.

Запустить аукцион можно при размещении объявления или позже, если платформа зафиксирует повышенный интерес к товару. Стартовую цену продавец устанавливает самостоятельно, после чего в объявлении отображается текущая максимальная ставка.

Торги продолжаются 24 часа. После их завершения система автоматически определяет победителя. У него есть 12 часов на оплату товара через «Авито Доставку». Если победитель не успеет завершить оплату, товар может перейти участнику со второй по величине ставкой. Подтвержденную ставку отменить нельзя.

Если второй участник также не оплатит товар в установленный срок, объявление вернется к обычному формату продажи.

Аукцион доступен в большинстве категорий — от одежды и электроники до мебели и предметов коллекционирования. На торги можно выставлять товары в единственном экземпляре стоимостью от 10 рублей до 150 тыс. рублей.

На начальном этапе участвовать в торгах в качестве продавцов могут частные пользователи без профессиональных тарифов, имеющие рейтинг выше четырех звезд и хотя бы одну завершенную сделку через «Авито Доставку». Делать ставки могут пользователи, которые ранее покупали товары через «Авито Доставку». Одновременно участвовать можно не более чем в пяти аукционах.

«Некоторые вещи на Авито находят покупателя за считаные минуты, и продавцу трудно заранее угадать их настоящую цену. Аукцион отдает это решение спросу: продавец получает справедливую цену, а покупатели — шанс побороться за находку. Это добавляет в ресейл азарт охоты и позволяет подсветить желанные и редкие товары», — отметила Алена Медведева, директор по транзакционным продуктам Авито Товаров.