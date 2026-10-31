Легкие уничтожены: россиянин умер после 17 лет курения электронных сигарет

Житель Приморского края умер после 17 лет курения электронных сигарет. К 33 годам легкие мужчины разрушили пневмония, туберкулез и необратимый фиброз, сообщает SHOT .

Житель Приморья обратился к врачам с одышкой и резким ухудшением самочувствия. Мужчину госпитализировали с диагнозом двусторонняя пневмония. Однако обследование еще выявило у него диссеминированный туберкулез и фиброз легких: здоровая ткань была заменена рубцами. Пациент рассказал, что курил в течение 17 лет, в основном электронные сигареты.

Состояние пациента, несмотря на лечение, стремительно ухудшалось. Медики выяснили, что из-за многолетнего курения вейпов и кальянов у мужчины развился острый лейкоз, причем уровень лейкоцитов был в 17 раз выше нормы. Его перевели в реанимацию из-за тяжелой дыхательной недостаточности, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Согласно данным врачей, за год число случаев тотального поражения легких из-за вейпов выросло на 30%. Они подрывают иммунитет легких, а риск туберкулеза у активных парильщиков выше в 4–5 раз.

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