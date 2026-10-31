Пока город спит: кому в России платят больше всего за смену

Количество предложений о ночных сменах в России за III квартал 2026 года выросло на 26%, а среднее вознаграждение составило 4 081 рубль. Быстрее всего растет спрос на разнорабочих — в 2,7 раза относительно начала года, сообщили РИАМО в «Авито Подработке».

Ночные смены становятся все более востребованным форматом занятости — как у бизнеса, так и у исполнителей. По данным «Авито Подработки», в III квартале 2026 года количество таких предложений в целом по России увеличилось на 26% по сравнению со II кварталом.

Лидером по темпам роста стали разнорабочие: число предложений для них выросло более чем вдвое (+122%) за квартал, а среднее вознаграждение за смену составило 4 500 рублей. В ночные часы их привлекают к перемещению товаров, расчистке помещений и подготовке площадок к следующему рабочему дню.

На втором месте — грузчики: предложений стало на 80% больше, средняя оплата — 4 000 рублей за смену. Тройку лидеров замкнули работники торгового зала (+28%, 3 908 рублей). Для комплектовщиков количество предложений выросло на 11% при среднем вознаграждении 3 895 рублей — такой формат помогает обрабатывать заказы вне основного потока покупателей.

Если сравнивать с I кварталом 2026 года, рост еще заметнее: для разнорабочих число предложений увеличилось в 2,7 раза (+170%), для грузчиков — на 92%, для работников торгового зала — на 23%.

«Ночная подработка востребована для задач, которые удобно выполнять в часы минимальной клиентской активности. На Авито Подработке мы развиваем выбор смен в разное время суток, чтобы бизнес-заказчики могли находить исполнителей под свой рабочий график, а люди — выбирать подходящее время занятости, в том числе если им удобнее выходить на смены ночью», — отметил директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков.

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