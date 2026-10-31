Осенью 94% бронирований жилья для длительных поездок пришлось на квартиры

Специалисты проанализировали спрос на посуточную аренду жилья для поездок от четырех ночей в октябре и ноябре 2026 года. На квартиры приходится 94% бронирований, на загородное жилье — 6%, сообщила пресс-служба сервиса «Авито Путешествия».

Квартиры для длительных поездок бронируют в среднем на 7 дней для двух человек. В спросе на этот тип жилья преобладают однокомнатные квартиры (44%), студии (30%) и двухкомнатные варианты (22%). Средняя стоимость аренды квартиры — 3 400 рублей в сутки, однокомнатная квартира или студия обойдется примерно в 3 000 рублей.

Наиболее заметный рост спроса на посуточную аренду квартиры зафиксирован в Сергиевом Посаде (+49%), Йошкар-Оле (+43%), Петрозаводске (+24%), Владикавказе (+23%), Красноярске (+22%), Элисте (+22%), Нижнем Новгороде (+21%), Владимире (+20%), Барнауле (+20%) и Абакане (+17%). В курортных поселках и городах рост составил: Новомихайловское (Краснодарский край) — +48%, Избербаш (Дагестан) — +44%.

В сегменте загородного жилья наиболее заметный рост спроса отмечен во Владимирской области (+52%), Татарстане (+48%), Псковской области (+43%), Башкортостане (+40%) и Карачаево-Черкесии (+39%). На дома и коттеджи суммарно приходится 89% спроса в этом сегменте; втрое выросла доля гостевых домов, которые вышли на третье место по востребованности. Дома снимают в среднем на 6 дней для компании из 4 человек, средняя стоимость — 7 900 рублей в сутки. Наиболее доступные форматы — дачи (5 500 рублей) и гостевые дома (6 400 рублей).

«Длительные осенние поездки становятся разнообразнее: спрос распределяется как между крупными культурными центрами и курортами, так и между небольшими городами и загородными локациями. Различаются и сценарии отдыха: для поездок вдвоем на неделю чаще выбирают квартиры, а для компаний от четырех человек — загородные дома», — отметила коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина.