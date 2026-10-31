Упал с обрыва: пьяный водитель пытался убежать от ДПС в Красноярске

В Красноярске пьяный водитель пытался сначала уехать от ДПС, а потом бросил машину и убежал, но упал с высокого обрыва, сообщает пресс-служба ГУ МФР ДФ по Красноярскому краю.

Ночью сотрудники ДПС в Центральном районе города обратили внимание на Mazda. Иномарка ехала с превышением скорости. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке.

Около дома № 6 на улице Белинского автомобилист остановил машину и попытался убежать. Но мужчина не заметил обрыв, упал с трехметровой высоты и травмировался.

При этом, как удалось выяснить полицейским, у 30-летнего водителя, не было прав. У мужчины также отмечены явные признаки опьянения, но от медосвидетельствования он отказался.

В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования. Теперь ему грозит штраф 45 тыс. рублей. Пострадавшего доставили в больницу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.