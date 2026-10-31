Поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем в Японии

На острове Хоккайдо в Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем, сообщает ТАСС .

По информации ж/д компании JR Hokkaido, с рельсов сошел первый вагон.

Пострадавших нет, но пассажиры провели в поезде ночь с 30 на 31 октября, так как машинист опасался, что медведь может ранен и представляет опасность.

Утром следующего дня людей доставили до ближайшей станции на такси. Движение поездов остановили на этом участке путей. JR Hokkaido пока не может сказать, когда его восстановят.

В Японии вылазки медведей в 2025 финансовом году (он завершился 31 марта этого года) причинили жителям Хоккайдо самый большой ущерб за все время ведения подобной статистики с 1991 года. Он составил 487 млн иен (свыше 3 млн долларов). Подобные потери растут третий год подряд. Например, медведи разоряют посевы кукурузы и сахарной свеклы, фруктовые сады.

В результате нападения этих хищников в стране с апреля по начало сентября погибли шесть человек, почти 30 были ранены и получили увечья. Появления медведей около населенных пунктов зафиксировали в Японии почти 17,4 тыс. раз. Об этом сообщило министерство охраны окружающей среды страны. Это максимальный показатель за последние пять лет.

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