Предприятие в Раменском округе посетила делегация из Республики Мали

В рамках визита в Россию представители Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Республики Мали и начальник пункта фитосанитарного контроля в международном аэропорту в г. Бамако ознакомились с процессом контроля качества зерна и работой испытательной лаборатории филиала по г. Москве и Московской области ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса», сообщили в пресс-службе местной администрации.

В лаборатории иностранным специалистам продемонстрировали, как исследуют и подтверждают карантинное фитосанитарное состояние зерновой продукции. Особое внимание уделили проверке показателей безопасности.

Филиал по г. Москве и Московской области ФГБУ «ЦОК АПК» обеспечивает всестороннее подтверждение соответствия зерна и продуктов его переработки, включая контроль качества, проверку безопасности и проведение карантинного фитосанитарного обеззараживания при экспортно-импортных операциях.

Иностранные коллеги отметили высокий уровень работы специалистов ЦОК АПК по соблюдению требований к экспорту зерновой продукции. Один из представителей рассказал, что в Мали они работают по универсальным требованиям, которые едины по всему миру. Благодаря активному развитию сельского хозяйства, они имеют разветвленную сеть пограничных пунктов по всей стране, где продукция проверяется на фитосанитарные требования.

Также гости посетили экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка», они рассказали, что подчеркнули много информации и увидели много стендов, которые могли бы помочь им в развитии сельского хозяйства Республики Мали. Для них форум — это возможность развить сотрудничество с Россией.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.